Ventunenne ucciso in pieno centro a Palermo durante una rissa

Un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica nel centro di Palermo, colpito alla testa da un proiettile in piazza Spinuzza, a poca distanza dal Teatro Massimo. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3:30, durante una rissa esplosa davanti al locale “O Scruscio”, gestito dai genitori della vittima.

Secondo le prime indagini, la lite sarebbe scoppiata tra alcuni giovani seduti ai tavolini del locale. Paolo Taormina sarebbe intervenuto per tentare di separare i contendenti e soccorrere un ragazzo caduto a terra. Testimoni riferiscono che il giovane stava riuscendo a riportare la calma quando uno dei presenti avrebbe estratto una pistola e sparato a distanza ravvicinata, colpendolo mortalmente alla testa.

Gli investigatori non escludono che la morte possa essere stata provocata da un’arma da taglio. L’autopsia, disposta dalla Procura, dovrà chiarire le cause esatte del decesso e la dinamica dell’aggressione. Dopo il delitto, gli autori si sarebbero dileguati a bordo di scooter. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Reparto operativo e della compagnia di piazza Verdi, proseguono attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sicurezza di vicolo Lettighieri e delle strade vicine.

“Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Mi avete tolto la speranza”, ha urlato la madre della vittima davanti al locale.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso «profondo dolore» per l’accaduto, definendolo «una ferita che scuote le coscienze». Ha inoltre annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Numerose istituzioni, associazioni e categorie produttive hanno manifestato cordoglio e richiesto una risposta collettiva. L’ente di formazione Euroform, che Taormina frequentava, lo ha ricordato come un giovane altruista e coraggioso.

