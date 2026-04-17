Faide con sparatorie tra gruppi a Camaro, sei persone indagate

Operazione della Polizia di Stato a Messina, dove nella giornata odierna è stata eseguita un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di sei indagati. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, riguarda soggetti ritenuti coinvolti, in concorso tra loro, nei reati di porto illegale di armi da fuoco in luogo pubblico, danneggiamento e minacce aggravate dall’utilizzo delle armi.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e condotta dalla Squadra Mobile della Questura, ha consentito di individuare i presunti responsabili e ricostruire una serie di episodi riconducibili a contrasti tra gruppi giovanili legati a contesti criminali locali.

Le indagini hanno preso avvio da un fatto avvenuto nella notte del 7 dicembre 2024, quando furono esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro il portone di un’abitazione nel rione Camaro. Gli approfondimenti successivi hanno evidenziato l’esistenza di una rivalità tra due distinti gruppi, sfociata in azioni violente reciproche.

Secondo quanto emerso, un primo gruppo avrebbe organizzato una spedizione composta da due persone, culminata nell’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un appartenente al gruppo rivale. In risposta, la notte successiva, quattro soggetti avrebbero messo in atto un’azione analoga contro l’abitazione di uno degli avversari, con l’obiettivo di “pareggiare i conti”.

Gli accertamenti, supportati anche da intercettazioni telefoniche, hanno consentito di documentare le condotte contestate. L’operazione si è conclusa con quattro arresti in carcere e due persone sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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