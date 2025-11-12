Schifani incontra la rettrice Spatari a Palazzo d’Orléans

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato questa mattina, a Palazzo d’Orléans, la rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale volto a consolidare la collaborazione tra il governo regionale e l’Ateneo peloritano.

Durante il colloquio sono stati ribaditi gli obiettivi comuni di promuovere una formazione universitaria sempre più qualificata e aderente alle necessità del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle prospettive professionali dei giovani siciliani. Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di mantenere una sinergia stabile con le università dell’Isola, al fine di potenziare la ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti innovativi a beneficio del territorio.

La rettrice Spatari ha evidenziato il ruolo strategico dell’Ateneo di Messina nel sistema formativo regionale, ponendo l’accento sull’esigenza di continuare a investire nell’innovazione e nella valorizzazione delle competenze. «Il dialogo costante con la Regione – ha dichiarato – è fondamentale per offrire agli studenti percorsi di crescita coerenti con le trasformazioni del mondo del lavoro».

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione istituzionale promosse dalla Regione Siciliana con le università, volte a sostenere la ricerca applicata, la progettualità condivisa e la valorizzazione dei talenti locali.

