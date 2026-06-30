Torregrotta conclude il percorso di stabilizzazione dei precari

La CISL FP Messina ha espresso apprezzamento nei confronti del sindaco del Comune di Torregrotta, Antonino Caselli, e dell’intera Amministrazione comunale per le iniziative adottate a favore del personale precario dell’ente.

Il sindacato ha evidenziato il completamento del percorso di stabilizzazione dei lavoratori ASU, che ha portato alla loro assunzione con contratto a tempo indeterminato e a un orario di lavoro fissato in 24 ore settimanali. Secondo la CISL FP, il provvedimento garantisce maggiore stabilità occupazionale a dipendenti che, nel corso degli anni, hanno assicurato la continuità di servizi ritenuti essenziali per la comunità locale.

L’organizzazione sindacale ha inoltre ricordato un precedente intervento realizzato dall’Amministrazione comunale due anni fa, quando venne definita la stabilizzazione degli ex contrattisti con rapporto di lavoro a 36 ore settimanali. Un’iniziativa che, secondo la sigla, ha rappresentato un ulteriore passo verso il superamento del precariato e la valorizzazione del personale impiegato negli uffici comunali.

Nel comunicato è stato rivolto un ringraziamento anche alla rappresentanza sindacale unitaria della CISL FP, Tindaro Torre, per il contributo fornito durante tutte le fasi del percorso. Il sindacato ha sottolineato come il lavoro svolto con continuità e senso di responsabilità abbia favorito il raggiungimento dell’obiettivo.

La CISL FP Messina ha infine indicato il Comune di Torregrotta come un modello positivo tra gli enti locali, affermando che il confronto istituzionale e la collaborazione con le organizzazioni sindacali possono favorire percorsi di stabilizzazione del personale e contribuire al miglioramento dei servizi destinati alla cittadinanza. La federazione ha ribadito l’intenzione di proseguire l’attività di sostegno a iniziative analoghe negli enti del territorio.

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