Aperte le iscrizioni alla 6ª edizione di SangiorGiocando …una marcia in più

Aperte le iscrizioni per la 6ª edizione della manifestazione sportiva “SangiorGiocando …una marcia in più“, che si terrà il 20 e 21 luglio 2024 a San Giorgio di Gioiosa Marea. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro domenica 30 giugno. Quest’anno, tra le novità, è stato introdotto il salto in lungo. La manifestazione prevede due pomeriggi di attività ludico sportive dedicate alla memoria della campionessa Anna Rita Sidoti.

Le squadre partecipanti, che saranno miste, verranno suddivise in fasce d’età: 4-5, 6-8, 9-11, e 12-14 anni. Ogni squadra potrà avere un massimo di sei componenti, di cui almeno due femmine.

Anche quest’anno, i bambini iscritti riceveranno in omaggio la maglietta dell’edizione 2024 di “Una marcia in più…”. Il contributo per l’iscrizione e la copertura assicurativa per ogni partecipante è di € 7,00.

Per iscriversi, è necessario inviare il modulo di iscrizione della propria squadra tramite WhatsApp ai numeri 348.3311726 (Nadia) o 347.2692413 (Teresa).

Vi aspettiamo numerosi per due giornate di sport e divertimento!

