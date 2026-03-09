Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 9 al 15 marzo

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli programmati sulla rete autostradale della provincia per il monitoraggio del rispetto dei limiti di velocità. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a incrementare la sicurezza della circolazione e a contenere il rischio di incidenti lungo le principali arterie del territorio.

Gli accertamenti saranno effettuati mediante dispositivi di rilevazione della velocità e interesseranno, nel periodo compreso tra lunedì 9 e domenica 15 marzo 2026, le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. I controlli verranno eseguiti nei tratti ritenuti più esposti a fenomeni di incidentalità, con postazioni operative dislocate in modo alternato lungo entrambe le direttrici autostradali e in entrambi i sensi di marcia.

Secondo il programma diffuso dalla Polizia Stradale, i servizi di verifica saranno attivi nelle giornate del 9, 11, 12, 14 e 15 marzo. La pubblicazione preventiva del calendario dei controlli si inserisce tra le misure adottate per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada e per favorire una guida più prudente.

La Polizia Stradale ricorda inoltre i limiti di velocità attualmente in vigore sulla rete viaria nazionale. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, che si riduce a 110 chilometri orari in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è di 110 chilometri orari e scende a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

