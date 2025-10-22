Evasione e minacce all’ex, arrestato 45enne a Pace del Mela

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo hanno arrestato un uomo di 45 anni, accusato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto a Pace del Mela. L’uomo, destinatario della misura per aver minacciato l’ex convivente e tentato di incendiarne l’autovettura, si era allontanato dalla propria abitazione lo scorso 16 ottobre, facendo scattare l’allarme del braccialetto elettronico.

Durante il sopralluogo nell’abitazione, i militari hanno rinvenuto in una stanza un ordigno rudimentale, verosimilmente destinato a distruggere alcuni oggetti personali. L’area è stata messa in sicurezza con l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale di Palermo e dei Vigili del Fuoco di Milazzo, mentre i residenti del condominio sono stati temporaneamente evacuati per consentire le operazioni di bonifica.

Le ricerche, coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, si sono intensificate grazie al dispiegamento di numerosi militari della Compagnia di Milazzo e al supporto aereo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Le attività hanno interessato un ampio territorio comprendente Pace del Mela e le aree rurali dei comuni limitrofi.

Nel pomeriggio del 21 ottobre, il fuggitivo è stato individuato in un casolare tra Condrò e Gualtieri Sicaminò, dove si era rifugiato nel tentativo di evitare la cattura. L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

