Asp Messina e il progetto “Mettiamo la terza…età in movimento”

Sarà presentato mercoledì 2 ottobre alle ore 10.30, nella sala conferenze del terzo piano di Palazzo Geraci a Messina, il progetto sperimentale “Mettiamo la terza…età in movimento”, promosso dall’Azienda sanitaria provinciale. L’iniziativa, rivolta alla popolazione più anziana, punta a incentivare l’attività fisica, un’alimentazione equilibrata e comportamenti salutari, attraverso un programma articolato che si propone di coinvolgere capillarmente l’intera provincia.

Alla conferenza stampa interverranno i vertici dell’Asp di Messina: il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi. Prevista anche la partecipazione di Francesco Caronzolo, direttore facente funzione della struttura complessa di geriatria e lungodegenza dell’ospedale di Patti.

Secondo quanto illustrato dall’Asp, il progetto adotta un metodo definito “multimodale”, studiato per raggiungere un numero significativo di cittadini e sensibilizzare sul valore della prevenzione e dei corretti stili di vita. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni avviate dall’azienda sanitaria per favorire l’invecchiamento attivo e contrastare i principali fattori di rischio legati all’età.

“Mettiamo la terza…età in movimento” sarà diffuso in diversi contesti del territorio provinciale, con attività dedicate che intendono coinvolgere non solo i diretti destinatari, ma anche famiglie e comunità locali.

👁 Articolo letto 431 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.