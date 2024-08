Schifani: la Regione appoggia nuovo corso di Veterinaria a Palermo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per l’accreditamento del corso di laurea in Medicina veterinaria presso l’Università di Palermo. In un comunicato ufficiale, Schifani ha sottolineato il “pieno e convinto sostegno” della Regione Siciliana al nuovo progetto accademico, evidenziando l’importanza di tale iniziativa per l’arricchimento dell’offerta formativa e didattica dell’ateneo palermitano.

Schifani ha dichiarato che l’accreditamento del corso non solo rappresenta un valore aggiunto per l’università, ma offre anche un’opportunità significativa per i giovani della Sicilia occidentale. Grazie a questo nuovo corso, gli studenti potranno completare il loro ciclo di studi in Medicina veterinaria senza allontanarsi dalla propria regione, un aspetto che Schifani considera essenziale per il benessere degli studenti e delle loro famiglie.

Inoltre, il presidente ha espresso la speranza che l’avvio del nuovo corso di laurea possa contribuire ad aumentare l’attrattività dell’Università di Palermo nei confronti di studenti provenienti da altre regioni italiane, incrementando così il prestigio dell’istituzione accademica a livello nazionale.

L’importanza strategica di questo progetto è stata ribadita anche dal rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, che ha ringraziato la Regione Siciliana per il sostegno ricevuto. Midiri ha sottolineato come il nuovo corso di laurea in Medicina veterinaria rappresenti una risposta concreta alle esigenze del territorio e un’opportunità unica per lo sviluppo accademico e professionale degli studenti siciliani.

