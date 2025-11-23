Scontro sulla Palermo-Sciacca, cinque feriti e una vittima

Un incidente stradale avvenuto sulla statale Palermo-Sciacca, in prossimità dello svincolo di Roccamena, ha causato la morte di un giovane di 18 anni, Kevin Di Paola, e il ferimento di altre cinque persone. La dinamica è oggetto degli accertamenti avviati dai carabinieri delle stazioni di Corleone, Campofiorito e Giuliana, intervenuti insieme ai sanitari del 118.

Secondo le prime verifiche, il sinistro ha coinvolto tre vetture. Una Fiat Grande Punto, diretta verso Sciacca, si sarebbe scontrata con una Fiat 500 che procedeva in senso opposto. Nella collisione è rimasta coinvolta anche una Peugeot che viaggiava lungo la carreggiata in direzione Palermo. L’impatto ha provocato conseguenze particolarmente gravi per il passeggero più giovane.

La ragazza di 20 anni identificata come D.M.L. è stata soccorsa in condizioni critiche. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, è stata intubata e trasferita tramite elisoccorso al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. I medici hanno definito il quadro clinico estremamente delicato.

Altre quattro persone hanno riportato ferite non considerate gravi e sono state condotte al Policlinico e all’ospedale Civico per ulteriori accertamenti. Nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente. Le autorità stanno procedendo con l’analisi dei veicoli e dei segni presenti sull’asfalto per definire con precisione le cause dello scontro.

