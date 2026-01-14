Messina, tavolo sui Servizi Sociali dopo la richiesta di Santisi

Il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, ha disposto la convocazione di un tavolo tecnico dedicato alla costituzione dell’Azienda Speciale Servizi Sociali Peloritani. La decisione segue la richiesta avanzata dal consigliere metropolitano del Movimento 5 Stelle, Domenico Santisi, ed è fissata per lunedì prossimo, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di confronto avviato nelle scorse settimane sul futuro dei servizi sociali nel territorio metropolitano e sulle ricadute occupazionali per il personale coinvolto. In precedenza, nella giornata di ieri, si è svolto un sit-in a Palazzo dei Leoni, durante il quale si è tenuto un primo momento di interlocuzione alla presenza del sindaco, del consigliere Santisi e di una rappresentanza sindacale, a conferma della disponibilità delle parti a proseguire il dialogo.

Il consigliere del Movimento 5 Stelle ha espresso apprezzamento per la convocazione del tavolo tecnico, sottolineando l’attenzione mostrata dall’amministrazione verso un tema ritenuto centrale per il futuro dei servizi sociali e per la tutela dei lavoratori. «Ringrazio il sindaco per la sensibilità dimostrata e per l’apertura nei confronti di una tematica così rilevante per il territorio e per i nostri ragazzi speciali», ha dichiarato Santisi.

Nel corso della discussione consiliare del 29 dicembre scorso, il Movimento 5 Stelle aveva presentato sette emendamenti al provvedimento istitutivo dell’azienda speciale, due dei quali rivolti in modo specifico alla tutela dei futuri dipendenti. Un’attività, come ricordato dallo stesso Santisi, svolta in coordinamento con i livelli provinciali e regionali del Movimento, con il coinvolgimento della coordinatrice provinciale Cristina Cannistrà e del deputato regionale Antonio De Luca. In vista dell’incontro del 19 gennaio, l’obiettivo indicato resta quello di garantire continuità e qualità dei servizi, insieme a diritti e stabilità occupazionale per il personale.

