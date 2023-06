Oltre 25mila a Messina al Tezenis Summer Festival, un successo strepitoso

Tezenis Summer Festival: successo strepitoso a Messina con oltre 25mila persone in Piazza Duomo. Numerosi artisti hanno regalato emozioni in una serata di festa e musica. L’evento ha reso Messina protagonista nazionale.

Straordinario successo per il Festival Estivo Tezenis a Messina: una folla di oltre 25mila persone in Piazza Duomo. Numerosi artisti sul palco hanno regalato spettacolo e emozioni. L’evento, trasmesso in diretta su canale 66 (Radio 105), ha reso Messina protagonista nazionale.

Il Tezenis Summer Festival, giunto alla sua ottava edizione, ha portato l’estate e la musica nelle piazze italiane. Dopo la tappa di Rimini, la serata di festa ha coinvolto Messina, con una piazza Duomo gremita di giovani desiderosi di cantare e divertirsi. La diretta radiofonica e televisiva, condotta da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, ha offerto un palcoscenico a noti artisti e giovani promesse, tutti uniti dalla voglia di diffondere allegria e gioia.

La serata è stata aperta da Lorenzo Fragola e Mameli con “Testa x aria”, seguiti da Cioffi con “La mia tribù” e dal duo Biondo e Astol con “Romantica e bugiarda”. Grandi applausi per Leo Gassman, Mr. Rain, Annalisa, Emma, Irama, Elettra Lamborghini, Di Martino e Colapesce. Il pubblico è stato coinvolto e ha cantato con passione durante le esibizioni di tutti gli artisti.

L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile, nonostante la grande affluenza di persone. La sinergia tra le istituzioni locali, come la Questura e il Comune, ha contribuito al successo dell’evento, garantendo un’ottima gestione dell’ordine pubblico.

