Beach Soccer in Sicilia con un nuovo campionato regionale

Il 31 maggio 2024, a Palermo, è stato annunciato il primo campionato regionale di Serie B di beach soccer “Sabbie di Sicilia” in Sicilia, che si svolgerà in alcune delle più rinomate spiagge dell’isola. Questa iniziativa mira a celebrare l’arrivo dell’estate con eventi sportivi che coinvolgeranno sia squadre maschili che femminili. Le tappe del torneo includono Messina Capo Peloro (21-23 giugno), San Vito Lo Capo (12-14 luglio), Marina di Modica (26-28 luglio) e Marina di Ragusa (9-11 agosto). Inoltre, Messina ospiterà la Coppa Italia Serie A dal 27 al 30 giugno.

L’organizzazione del campionato è curata dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto tecnico-gestionale della Asd I Soci di Vittoria, guidata da Fabio Nicosia.

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia, Sandro Morgana, ha espresso soddisfazione per questa nuova iniziativa, sottolineando l’importanza dell’evento per l’estate siciliana e il potenziale turistico delle località coinvolte.

Morgana ha dichiarato: “Siamo particolarmente contenti come Comitato regionale di organizzare e dare vita al primo evento sportivo e di spettacolo di questo tipo che rappresenta una vera e propria grande novità per l’estate siciliana. Un’attività che ha visto il nostro territorio già impegnato in passato con le tappe del beach a livello nazionale, soprattutto nel catanese, ma questa volta la proposta si allarga ancora di più, toccando ben quattro prestigiose località isolane che metteranno in vetrina le loro bellezze turistiche e paesaggistiche e che punta a consolidarsi come tradizionale appuntamento fisso del periodo estivo”. Ha inoltre ringraziato Fabio Nicosia e l’Asd I Soci per il contributo tecnico e gestionale.

L’evento sarà supportato anche dall’AIA, dalla Regione Siciliana e dai Comuni ospitanti, con iniziative mirate a sensibilizzare il pubblico su temi ambientali e sociali, promuovendo il territorio e i suoi beni culturali. Nei luoghi delle competizioni verrà allestito un campo centrale, con spogliatoi e tribune, e l’ingresso sarà gratuito.

Ogni tappa vedrà la partecipazione di 8 squadre maschili e 4 femminili. La squadra maschile vincitrice parteciperà alla Poule Promozione di Genova, dove si contenderà l’accesso alla Serie A.

