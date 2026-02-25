Schifani incontra il commissario dello Stato Stefano Gambacurta

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d’Orléans il nuovo commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Stefano Gambacurta, nell’ambito di una visita istituzionale successiva alla recente nomina. L’incarico a Gambacurta è stato conferito dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 gennaio su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le istituzioni, finalizzato a definire linee condivise di collaborazione tra i diversi livelli amministrativi. Al centro del colloquio, il rafforzamento dei rapporti tra gli enti e l’individuazione di strumenti innovativi in grado di sostenere l’azione delle amministrazioni pubbliche regionali.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la necessità di promuovere forme di cooperazione istituzionale fondate su iniziative di impulso, promozione e supporto alle attività della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di favorire processi di sviluppo e modernizzazione del sistema regionale.

Il confronto si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra la Presidenza della Regione e il Commissario dello Stato, figura che svolge funzioni di controllo e garanzia nell’ambito dell’ordinamento regionale siciliano. La visita ha quindi offerto l’occasione per avviare un dialogo orientato al coordinamento delle attività amministrative e al miglioramento dell’efficienza delle strutture pubbliche.

L’appuntamento a Palazzo d’Orléans ha confermato la volontà delle istituzioni coinvolte di mantenere un’interlocuzione costante e strutturata, finalizzata al sostegno delle politiche regionali e alla realizzazione di interventi volti a rafforzare l’azione amministrativa e il funzionamento degli enti pubblici sul territorio siciliano.

