Dottorato Honoris Causa a Ramos-Horta all’Università di Messina

La cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Politiche a Josè Ramos-Horta, Presidente della Repubblica Democratica di Timor Est, si è svolta questa mattina nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello. L’iniziativa ha ripercorso il ruolo svolto da Ramos-Horta nel processo che ha portato all’indipendenza del suo Paese, evidenziato dal prof. Giovanni Moschella nel corso della presentazione.

Moschella ha richiamato la lunga attività diplomatica e politica del Presidente, già insignito del Premio Nobel per la Pace, ricordando il suo impegno per la liberazione di Timor Est dal dominio portoghese e successivamente da quello indonesiano, periodo segnato da un esilio durato ventiquattro anni. È stato inoltre sottolineato come il riconoscimento accademico odierno si affianchi al titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Libertà, attribuito per meriti legati alla tutela della dignità umana, della democrazia e dei principi di libertà.

Nel suo intervento, la rettrice Giovanna Spatari ha rimarcato il valore simbolico della giornata, affermando: “La cerimonia odierna conferma l’impegno dell’Ateneo sul tema della pace e nello studio degli equilibri internazionali”. La Rettrice ha inoltre richiamato le attività promosse dall’Università di Messina, spiegando che tali iniziative mirano a favorire una visione fondata sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco, attraverso programmi e percorsi accademici di carattere multidisciplinare.

