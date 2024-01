Nino Calabria eletto all’unanimità fiduciario di Amira Nebro-Eolie

Nella sezione Amira Nebro-Eolie, presso l’Hotel “La Playa” di Patti, si sono tenute le elezioni per il fiduciario dei prossimi quattro anni, alla presenza dei GM della ristorazione, Carlo Hasan (Past President) e Mario Di Cristina (Segretario Nazionale Amira). L’assemblea ha eletto all’unanimità Nino Calabria come nuovo fiduciario.

Il neo eletto ha condiviso le sue parole di ringraziamento: “Grazie di cuore a tutti voi. Spero insieme a voi di continuare a far crescere la nostra famiglia Amira, sia in numero che in qualità. Il compito è di tutti noi, ognuno dovrà fare la sua parte. L’unità fa la forza, viva Amira!”

© Riproduzione riservata.