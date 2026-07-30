Palazzina crollata a Pistunina, attivato il piano di emergenza

Un edificio di tre piani è parzialmente crollato nel pomeriggio nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina, lungo la strada statale 114. Secondo le prime verifiche, il cedimento non sarebbe riconducibile a un’esplosione, come ipotizzato nelle fasi iniziali dell’emergenza, ma a un possibile dissesto strutturale. Le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di accertamenti.

La palazzina ospitava al piano terra un supermercato inattivo da diversi mesi, al primo piano un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi e, all’ultimo livello, alcune abitazioni. Il bilancio provvisorio parla di tre persone trasportate al Policlinico universitario di Messina, mentre proseguono le ricerche di numerosi dispersi, segnalati dai familiari che non sono riusciti a mettersi in contatto con i propri congiunti. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando tra le macerie con il supporto delle unità cinofile, mentre sul posto è stato allestito un presidio sanitario con medici e personale di emergenza.

Al Policlinico sono stati accolti un paziente in codice rosso, uno in codice arancione e uno in codice azzurro. L’azienda ospedaliera ha attivato il Peimaf, il piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti, richiamando il personale sanitario e predisponendo tutte le unità chirurgiche. I volontari della Misericordia stanno inoltre trasportando farmaci dal Policlinico all’area dell’intervento.

Sul luogo del crollo operano vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia municipale e mezzi del 118, mentre l’area è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso. Il sindaco Federico Basile ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale e dei Servizi sociali per garantire assistenza ai cittadini coinvolti. La direzione dei soccorsi sanitari è affidata a Vittoria Saraceno.

«Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza. L’attivazione del Coc e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie», ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

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