Cracolici accoglie le scuse di Cateno De Luca e ritira la querela

Cateno De Luca ha comunicato di avere inviato una lettera di scuse al deputato regionale del Partito Democratico, Antonello Cracolici, in riferimento ad alcune espressioni utilizzate durante la campagna elettorale per le regionali del 2022. In un messaggio diffuso sui social, il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “Ho formulato le mie scuse al collega Antonello Cracolici per le mie intemperanze verbali della campagna elettorale delle regionali del 2022. Quando sbagli devi avere l’umiltà di comprenderlo e chiedere scusa”.

De Luca ha inoltre chiarito che le sue affermazioni erano frutto di una valutazione politica errata, maturata in un contesto caratterizzato da toni particolarmente accesi. Ha aggiunto di non avere mai inteso mettere in dubbio l’onestà di Cracolici, ricordando la sua “integerrima storia politica, che per molti aspetti ho anche apprezzato e apprezzo”. Nella stessa comunicazione, il leader di Sud chiama Nord ha espresso l’auspicio di un ritorno a rapporti improntati al rispetto reciproco, chiedendo infine la remissione della querela presentata dal deputato.

La risposta di Cracolici è giunta nel corso della giornata. Il parlamentare del Pd ha confermato di avere ricevuto la lettera di scuse e ha dichiarato: “L’onorevole Cateno De Luca ha pubblicato una lettera di scuse a me rivolta per delle affermazioni che ha fatto durante la campagna elettorale del 2022.

Non avendo intenzione di infierire oltre e riconoscendo che non bisogna superare il senso del limite, anche negli insulti, ritengo di poter accettare la sua richiesta e rimettere la querela per le insinuazioni contenute in quel testo, chiudendo, così, la controversia ed evitando l’azione giudiziaria nei suoi confronti”.

