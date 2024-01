Divino Lounge Bar, eccellenze culinarie gioiosane a Sanremo

Il Divino Lounge Bar di Gioiosa Marea si prepara per un’opportunità straordinaria nel 2024, dopo il successo dei due giovani talenti, Matteo Mannucci e Santo Mancuso, nel campionato mondiale di pizza dolce. Entrambi i ragazzi, originari di Firenze e Falcone, portano avanti questa professione da diversi anni, accumulando esperienza nei migliori forni e pasticcerie delle rispettive regioni.

La loro vittoria nel campionato mondiale di Paestum ha attirato l’attenzione del comitato di Sanremo, che li ha selezionati per partecipare a Casa Sanremo. Qui, prepareranno prelibate pietanze a base di pizza dolce, rappresentando il loro territorio e introducendo questa tendenza culinaria.

Il Divino Lounge Bar si distingue per l’attenzione dedicata agli impasti a lunga maturazione, utilizzando farine speciali arricchite con antichi grani siciliani. Questo approccio conferisce alle loro pietanze un sapore unico e una leggerezza notevole, migliorando l’esperienza del consumatore. Da evidenziare anche la rosticceria gourmet artigianale e la pizza in pala.

Tra i piatti più amati spicca il cannolo alla ricotta, realizzato con ricotta di pecora dei Nebrodi, cioccolato modicano e scorze di arancia candita, un’autentica delizia per il palato. La pesca, un dolce tipico della provincia di Messina, è un altro fiore all’occhiello del Divino Lounge Bar, con una brioche soffice, una crema vanigliata e un tocco di panna.

Matteo Mannucci e Santo Mancuso sono entusiasti di questa nuova avventura a Sanremo e sperano che possa segnare l’inizio di una strada di successo per loro e per il Divino Lounge Bar. Carmelo Granata ed il suo staff invitano tutti coloro che vogliono gustare queste prelibatezze al Divino di Gioiosa Marea per una piacevole ed indimenticabile esperienza culinaria. – Messaggio promozionale.

