Cantiere edile sospeso a Tusa: denunciato il titolare e multe per 13mila euro

Sospeso cantiere a Tusa per gravi carenze di sicurezza: denunciato il titolare e multe.

I Carabinieri intensificano i controlli per tutelare la sicurezza dei lavoratori.



Nel contesto delle operazioni di prevenzione e contrasto ai reati legati alla sicurezza sul lavoro e al lavoro nero, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, in collaborazione con il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, Architetto Enrico Zaccone, ha condotto un controllo su un cantiere edile allestito a Tusa il 31 maggio 2023.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno effettuato approfondite verifiche per individuare eventuali situazioni che potessero mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché violazioni in materia contrattuale e previdenziale. A seguito dei controlli, i militari hanno rilevato violazioni delle norme di settore, tra cui l’assenza di precauzioni come la mancanza di parapetti nelle zone di scavo per evitare pericoli per gli operai e la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per la tutela dei lavoratori all’interno del cantiere. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono state irrogate ammende e sanzioni per un importo complessivo di oltre 13.000 euro. Contestualmente, l’attività del cantiere è stata sospesa a causa delle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro.

È importante sottolineare che tutti i lavoratori presenti sul cantiere e sottoposti al controllo dei Carabinieri sono risultati essere in regola.

La campagna di controlli condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare a prevenire e contrastare gravi violazioni che danneggiano i diritti dei lavoratori e mettono seriamente a rischio la loro incolumità.

