Tonnarella, è Giovanni Da Campo il 78enne trovato senza vita in mare

È Giovanni Da Campo, 78 anni, residente a Novara di Sicilia, l’uomo trovato senza vita nelle acque al largo di Tonnarella, frazione di Furnari, nei pressi degli approdi di Portorosa. L’identificazione è arrivata al termine degli accertamenti condotti dopo il recupero del corpo.

Da Campo, operaio edile, era solito raggiungere la zona per fare il bagno. Martedì mattina si era recato sulla spiaggia di Tonnarella nelle prime ore della giornata, prima dell’aumento delle temperature. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, la sorella aveva successivamente dato l’allarme.

Nel pomeriggio un diportista aveva segnalato la presenza di un corpo in mare. Sul posto era intervenuta la Guardia costiera di Milazzo, che aveva raggiunto l’area con un battello e recuperato la salma, poi trasferita nel porto di Milazzo e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti sono stati svolti dalla Guardia costiera insieme ai carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Determinante per risalire all’identità dell’uomo è stato anche il ritrovamento di alcuni suoi effetti personali lasciati sulla spiaggia.

«Giovanni Da Campo era uno stimato lavoratore dell’edilizia e apparteneva ad una famiglia altrettanto stimata», ha dichiarato il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, esprimendo la vicinanza dell’amministrazione ai familiari.

Secondo gli elementi finora raccolti, il decesso potrebbe essere riconducibile a cause naturali, probabilmente a un malore improvviso mentre il 78enne si trovava in acqua. La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha comunque disposto l’autopsia per accertare con precisione le cause della morte.

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