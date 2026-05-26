Messina Volley piega il Teams Catania: 3-2 nella semifinale

Il Messina Volley si impone nella gara di andata delle semifinali Play-Off promozione di Serie C superando al PalaRescifina il Teams Volley Catania con il punteggio di 3-2 al termine di una sfida equilibrata e decisa al tie-break. La formazione guidata da Marcela Nielsen riesce a rimontare per due volte il vantaggio delle etnee allenate da Mariannina Baldi, trovando il successo conclusivo sul 15-12 nel set decisivo davanti al pubblico di casa.

L’avvio sorride alle ospiti, che nel primo parziale prendono margine grazie ai punti di Nicoletta De Luca, Marta Maria Radicella e Giulia Ardita. Le peloritane ricuciono più volte il distacco con Nielsen, Giulia Mondello e Barbora Basile, ma il Teams Volley chiude 20-25. Nel secondo set il Messina Volley reagisce immediatamente. Le padrone di casa costruiscono un ampio vantaggio grazie ai muri di Nielsen e Rebecca La Spada, consolidato dagli ace di Michela Laganà fino al definitivo 25-12.

Nel terzo parziale il confronto resta in equilibrio fino al 14 pari, poi le catanesi accelerano con Radicella e Amanda Cristina Mrinho, imponendosi 15-25. Nel quarto set le gialloblù ritrovano continuità e allungano con Nielsen, Basile e Cuzzola, pareggiando i conti con il 25-16.

Nel tie-break il Messina Volley parte meglio, subisce il rientro delle ospiti ma riesce a chiudere grazie al contributo di Nielsen, Laganà e Cuzzola. A fine gara coach Marcela Nielsen ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto una vittoria importante, ma alternando momenti molto positivi ad altri meno efficaci. Al ritorno dovremo correggere gli errori perché troveremo una squadra completa e un ambiente favorevole alle avversarie”.

Coach Mariannina Baldi ha commentato: “È stata una gara molto discontinua, tipica dei play-off. Abbiamo avuto l’opportunità di chiuderla prima e cercheremo di recuperare nella sfida di ritorno”. Il capitano Michela Laganà ha aggiunto: “Sapevamo di affrontare una squadra di alto livello. Il successo è importante ma servirà una prestazione più continua nella gara di ritorno”.

Messina Volley – Teams Volley Catania 3-2 (20-25; 25-12; 15-25; 25-16; 15-12)

Messina Volley: Bisicchia n.e., Mondello 7, Laganà (Cap.) 6, Ignoto n.e., Basile 8, Nielsen 29, Runci n.e., Arena n.e., Cuzzola 8, La Spada 9, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Teams Volley Catania: Laudani 10, Santangelo n.e., Ardita 11, Radicella 24, Nicotra, De Luca 10, Caci n.e., Marinho (Cap.) 3, Garozzo n.e., Sciacca, Lo Grasso 2, Barbagallo n.e., Famoso (Lib. 1), Titola (Lib. 2). All. Baldi, 2° All. Lazzara

Arbitri: Puglisi e Ragusa.

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