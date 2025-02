Nessuna condotta antisindacale, Messina Social City scagionata

Il Tribunale di Messina ha rigettato il ricorso presentato dalla CISL Funzione Pubblica Messina contro la Messina Social City, escludendo la sussistenza di condotte antisindacali da parte dell’azienda speciale. La sigla sindacale, guidata da Giovanna Bicchieri, aveva contestato le modalità con cui l’ente aveva comunicato l’intenzione di avviare un processo di riorganizzazione e redistribuzione del personale a tempo indeterminato nei servizi aziendali. Secondo il sindacato, tale condotta avrebbe inciso su diritti espressamente riconosciuti dalla contrattazione collettiva, dalla normativa vigente e dalla Costituzione.

L’azienda, difesa dall’Avvocato Santi Delia, ha sostenuto l’assenza di comportamenti lesivi delle prerogative sindacali, sottolineando che l’ordinamento non impone una concertazione preventiva per l’emissione di ordini di servizio. Inoltre, l’ente ha evidenziato come i sindacati siano stati informati mediante una comunicazione ufficiale a firma della presidente Valeria Asquini.

Nel dispositivo della sentenza, il giudice ha chiarito che la contrattazione collettiva non prevede l’obbligo di confronto su singoli provvedimenti, ma solo un confronto annuale su determinate materie. Il Tribunale ha quindi riconosciuto la piena legittimità degli ordini di servizio, considerandoli una normale espressione dello “ius variandi”, prerogativa gestionale che non necessita di previa consultazione sindacale.

La decisione ha comportato la condanna della CISL al pagamento delle spese legali. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha accolto favorevolmente la sentenza, evidenziando come essa confermi la correttezza dell’operato della Messina Social City e la legittimità delle scelte organizzative adottate.

Anche la presidente Asquini ha espresso soddisfazione, ribadendo l’impegno dell’azienda a operare nel rispetto delle normative, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei servizi sociali offerti alla cittadinanza.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁