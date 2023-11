Arrestato per spaccio di droga 55enne a Terme Vigliatore

Nella giornata di ieri, 19 novembre 2023, nel comune di Terme Vigliatore (ME), è scattato un arresto di rilevanza nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno arrestato in flagranza di reato un individuo di 55 anni, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è sospettato di detenzione ai fini di spaccio di droghe.

La scoperta è scaturita da controlli finalizzati a contrastare il traffico di stupefacenti. Durante i servizi di sorveglianza del territorio, i militari hanno notato un comportamento sospetto nei pressi dell’abitazione del soggetto in questione. Questo ha portato all’attivazione di servizi di osservazione e pedinamento, mettendo in luce l’ipotesi di una base per lo spaccio di droghe presso la sua residenza.

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno fermato il 55enne mentre si trovava alla guida della sua auto, sottoponendolo a un controllo di routine. Durante l’ispezione, il soggetto ha manifestato un atteggiamento nervoso che ha suscitato ulteriori sospetti. Di conseguenza, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione della sua abitazione.

L’intuito investigativo dei Carabinieri si è rivelato corretto, poiché la perquisizione ha portato al sequestro di oltre 80 grammi di marijuana, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a strumenti quali un bilancino di precisione, un taglierino e materiale per il confezionamento. Inoltre, sono stati rinvenuti 170 euro, sospettati di essere il provento dell’attività illecita.

La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Messina per le opportune analisi di laboratorio. Nel frattempo, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

