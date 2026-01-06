Epifania, una festività tra la tradizione religiosa e la cultura popolare

di Maria Cristina Miragliotta – La festività dell’Epifania, celebrata il 6 gennaio, segna tradizionalmente la conclusione delle festività natalizie. La ricorrenza affonda le proprie radici nella tradizione cristiana e richiama l’episodio della visita dei Magi a Gesù, giunti a Betlemme per rendergli omaggio. L’evento, descritto nel Vangelo di Matteo, è interpretato come la manifestazione del messaggio cristiano ai popoli, superando i confini geografici e culturali.

In Italia il significato religioso dell’Epifania si affianca a una dimensione popolare ampiamente diffusa. In molte città vengono organizzate rievocazioni storiche, sfilate in costume e iniziative pubbliche che richiamano simbolicamente il viaggio dei Re Magi. Tali appuntamenti sono spesso accompagnati da attività culturali e momenti di socialità, che coinvolgono residenti e visitatori. Parallelamente permane la tradizione della Befana, figura del folclore legata all’immaginario collettivo, che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio porta doni ai bambini, distribuendo dolci o carbone in base al comportamento attribuito durante l’anno.

Sotto il profilo istituzionale, l’Epifania è riconosciuta come festività civile, con la sospensione di numerose attività lavorative e scolastiche. Questa condizione favorisce l’organizzazione di eventi e iniziative di carattere turistico, soprattutto nei centri storici e nei luoghi caratterizzati da una consolidata tradizione religiosa.

La ricorrenza assume pertanto un duplice significato, unendo il valore spirituale legato alla rivelazione ai Magi alla continuità di consuetudini popolari tramandate nel tempo. L’Epifania si colloca così come ultimo appuntamento del periodo festivo invernale, mantenendo un ruolo centrale nel calendario civile e religioso.

👁 Articolo letto 1.548 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.