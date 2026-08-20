Ambulatorio sospeso nel Messinese dopo i controlli dei NAS

Un ambulatorio medico polispecialistico della provincia di Messina è stato interessato da un provvedimento di diffida e dalla sospensione immediata di parte delle attività sanitarie dopo un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania.

L’ispezione rientra nelle attività di vigilanza svolte a tutela della salute pubblica e finalizzate anche al contrasto dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Nel corso degli accertamenti, i militari avrebbero rilevato alcune irregolarità relative alle prestazioni erogate all’interno della struttura.

Dalle verifiche sarebbe emerso che l’ambulatorio disponeva dell’autorizzazione esclusivamente per lo svolgimento di analisi cliniche. Secondo quanto riscontrato dai Carabinieri, tuttavia, nella struttura sarebbero state effettuate anche numerose prestazioni specialistiche per le quali non risultavano presenti le necessarie autorizzazioni.

Le attività contestate riguarderebbero diverse branche della medicina, tra cui medicina estetica, reumatologia, endocrinologia, oncologia, cardiologia, pediatria e medicina del lavoro.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri del NAS hanno trasmesso una dettagliata segnalazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. L’Asp, sulla base degli elementi acquisiti, ha quindi adottato un provvedimento di diffida, disponendo l’immediata sospensione delle attività sanitarie risultate prive di autorizzazione.

Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, il legale rappresentante dell’ambulatorio è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente, alla quale spetteranno le successive valutazioni sul caso.

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