Palermo, senza biglietto aggredisce il controllore: arrestato 44enne

A Palermo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 44 anni, originario della Campania e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio. L’episodio si è verificato a bordo di un autobus cittadino durante un controllo di routine dei titoli di viaggio.

Secondo quanto ricostruito, il passeggero, sprovvisto di biglietto, avrebbe reagito con violenza alla richiesta del controllore, colpendolo con calci e schiaffi. L’agente, nonostante le difficoltà, è riuscito a farlo scendere dal mezzo, ma l’uomo avrebbe continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi prendendo di mira la carrozzeria del veicolo. L’autista, per motivi di sicurezza, è stato costretto a interrompere la corsa per tutelare gli altri passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da una segnalazione alla Centrale Operativa. All’arrivo delle pattuglie, l’individuo avrebbe tentato di allontanarsi per evitare il fermo, ma grazie alla descrizione fornita dal controllore è stato individuato poco distante.

«I militari hanno immediatamente rintracciato l’indagato e lo hanno bloccato», riferiscono dal Comando, sottolineando la tempestività dell’intervento che ha consentito di riportare la situazione alla normalità.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti del quarantquattrenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

