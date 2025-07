Sicilia, 31,9 mln per progetti culturali e sportivi a minori vulnerabili

La Regione Siciliana ha stanziato 31,9 milioni di euro per finanziare progetti culturali, sportivi e sociali destinati a minori tra i 6 e i 16 anni provenienti da famiglie in condizioni di vulnerabilità. Il bando, promosso dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali nell’ambito del Programma Fse+ Sicilia 2021/2027, intende «favorire l’acquisizione di conoscenze e la partecipazione attiva dei giovani attraverso interventi rivolti ai minori a rischio di esclusione, affinché nessuno rimanga indietro», come spiegato dal presidente della Regione, Renato Schifani.

Possono presentare domanda gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale, sia singolarmente sia in partenariato, con il coinvolgimento di scuole, parrocchie, associazioni sportive e Comuni in qualità di «comunità educante». L’iniziativa mira a promuovere pari opportunità e contrastare discriminazioni, creando occasioni di crescita e integrazione per chi vive situazioni di disagio economico o sociale.

L’assessore Nuccia Albano ha sottolineato che «il progetto si inserisce nelle misure volte a promuovere l’occupabilità e la non discriminazione, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati», offrendo servizi e programmi che supportino lo sviluppo personale, l’integrazione sociale e il benessere psicofisico dei partecipanti. Secondo l’assessorato, si tratta di un intervento strategico per favorire anche la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, garantendo ai giovani un percorso più equo e sostenibile. L’attuazione e la gestione amministrativa e finanziaria del bando sono affidate al dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali.

