Parcheggi gratis per pazienti oncologici e dializzati, norma all’Ars

Parcheggi gratuiti per pazienti oncologici e dializzati negli ospedali siciliani, con tariffe ridotte per gli altri utenti. È il contenuto dell’articolo 1 del disegno di legge stralcio sulla sanità, attualmente all’esame dell’Assemblea regionale siciliana e atteso al voto nella prossima settimana a Sala d’Ercole.

La disposizione nasce da un emendamento presentato dal deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro e introduce la gratuità della sosta per chi si reca in ospedale per sottoporsi a trattamenti oncologici, come esami o sedute di chemioterapia, e per i pazienti che necessitano di terapia dialitica. Per la restante utenza e per i familiari in visita ai degenti, il provvedimento stabilisce una tariffa calmierata, con un tetto massimo di 80 centesimi l’ora e comunque non oltre i 5 euro giornalieri.

“Si tratta – afferma Gilistro – di una norma di civiltà. L’Ars non può perdere questa occasione per sostenere chi affronta condizioni di sofferenza”. Il parlamentare sottolinea come i costi della sosta nelle strutture ospedaliere rappresentino un onere rilevante per i cittadini, evidenziando criticità legate al sistema sanitario regionale.

“Il M5S – aggiunge – aveva già avanzato questa proposta nelle precedenti legislature, ma il disegno di legge non era mai approdato in Aula. Oggi il percorso è stato avviato e resta da completare l’ultimo passaggio, con il contributo di tutte le forze politiche”.

👁 Articolo letto 280 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.