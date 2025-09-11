Incontro a Patti il 18 settembre su gioco d’azzardo e prevenzione

Si svolgerà mercoledì 18 settembre, dalle 15:30 alle 18:30, nella Sala Conferenze del Comune di Patti in piazza Mario Sciacca, il seminario dal titolo “Emergenza gioco d’azzardo. Stato dell’arte e possibili strategie future”. L’iniziativa è organizzata dal CESV Messina, da ANCI Sicilia e dal Comitato messinese “Mettiamoci in gioco”.

L’incontro affronterà il fenomeno del gioco d’azzardo, che negli ultimi anni ha registrato un’espansione significativa in Italia. Nonostante i divieti previsti dal Codice penale, il settore legale genera un fatturato annuo di circa 108 miliardi di euro attraverso lotterie, slot machines, videolottery e scommesse. Alla crescita del numero di giocatori, che include anche fasce vulnerabili come giovani, pensionati e disoccupati, corrisponde un incremento dei costi sanitari e sociali. Secondo le stime, oltre un milione di persone si trovano a rischio di dipendenza.

Le indagini giudiziarie ed economiche hanno inoltre rilevato l’interesse delle organizzazioni criminali nel settore, con un legame diretto tra gioco legale e pratiche illegali, incluso l’usura. Il seminario nasce anche dallo studio di Federconsumatori e CGIL che individua Patti e la provincia di Messina tra i territori maggiormente esposti al fenomeno.

L’appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali di Gianluca Bonsignore, sindaco di Patti, Giuseppe Cuccì, direttore generale dell’ASP 5 di Messina, e Santi Mondello, presidente del CESV Messina ETS. I lavori, coordinati da Rosario Ceraolo, direttore CESV Messina ETS, prevedono gli interventi di Fulvio Capria, Marcella Magistro, Maurizio Zingales, Daniela Milano, Simona Mazzeo e Roberto Micciulla. Seguiranno dibattito e conclusioni.

👁 Articolo letto 1.000 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.