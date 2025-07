Colpi di fucile contro un ex condannato a Gioiosa Marea

Nella notte tra lunedì e martedì, a Gioiosa Marea, sono stati esplosi diversi colpi di fucile da caccia contro un uomo di 45 anni, già condannato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata. L’episodio, avvenuto in una zona collinare, è al centro di indagini ancora aperte: gli investigatori non escludono alcuna pista, dall’agguato organizzato all’atto intimidatorio di avvertimento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nella propria abitazione quando intorno alle due è stato svegliato dall’abbaiare dei cani. Uscito per controllare, ha udito rumori sospetti e notato due persone nascoste tra la vegetazione. I due avrebbero quindi sparato in direzione del quarantacinquenne, che è prontamente fuggito verso la campagna circostante, mettendosi in salvo.

Sul luogo non sono stati rinvenuti bossoli, complice probabilmente l’arma utilizzata o la rapidità della fuga degli autori. Le autorità stanno acquisendo testimonianze e immagini di sorveglianza per individuare movente e responsabili. Al momento non risultano feriti, né richieste di ricovero. L’assenza di precedenti segnalazioni di minacce rende l’accaduto anomalo per il territorio, richiedendo accertamenti sul contesto criminale che potrebbe aver pianificato l’azione.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, collaborando con le forze dell’ordine locali per garantire la sicurezza del condannato e dei residenti. Ulteriori dettagli saranno diffusi a conclusione delle verifiche tecniche e testimoniali.

