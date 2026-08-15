Capo d’Orlando, attivato l’ascensore: finisce l’attesa per l’81enne Patrizia

Si conclude dopo quasi un anno la vicenda di Patrizia Castigliola, 81 anni, invalida al 100% e reduce da una battaglia contro un tumore, rimasta per mesi impossibilitata a lasciare il proprio appartamento al secondo piano di una palazzina nella periferia di Capo d’Orlando.

L’Enel ha completato l’allaccio alla rete elettrica e l’ascensore dello stabile è entrato finalmente in funzione. L’impianto, già presente nell’edificio, non era mai stato attivato a causa di una serie di lungaggini burocratiche che avevano determinato una situazione particolarmente complessa per l’anziana.

Patrizia Castigliola si era trasferita in Sicilia nell’agosto 2025, lasciando Montreal, in Canada. Dopo aver visto attraverso le fotografie della figlia Rita i paesaggi della costa tirrenica, aveva deciso di vendere i propri beni e acquistare un’abitazione sul mare con vista sulle isole Eolie.

Una volta arrivata a Capo d’Orlando, tuttavia, aveva scoperto che l’ascensore non era operativo. Le sue condizioni fisiche non le consentivano di utilizzare le scale e, per uscire dall’abitazione, era necessario l’intervento della Protezione Civile. Le difficoltà avevano avuto conseguenze anche sulle visite mediche, alcune delle quali non erano state effettuate.

Un intervento determinante è arrivato dalla Prefetta di Messina, che si è interessata alla situazione favorendo l’accelerazione dell’iter.

Attualmente l’81enne è a letto a causa delle sue condizioni di salute e non ha ancora utilizzato personalmente l’ascensore. Quando le condizioni lo permetteranno, potrà riprendere le cure e lasciare autonomamente l’appartamento.

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