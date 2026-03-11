Arresto a Barcellona Pozzo di Gotto: sequestrati 350 grammi di Hashish

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, hanno eseguito un arresto nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposta sul territorio. A finire in manette è stato un uomo di 33 anni, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’intervento è scaturito da una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’indagato, che al momento dell’operazione risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un diverso procedimento. Nel corso del controllo, i militari dell’Arma hanno individuato e sequestrato oltre 350 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti e in ulteriori dosi già pronte per la distribuzione.

La sostanza stupefacente, secondo quanto accertato dai Carabinieri, era stata nascosta in diversi punti dell’abitazione, tra capi di abbigliamento e all’interno di un cassetto situato nella camera da letto. Durante la perquisizione è stato inoltre rinvenuto materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi, elemento che ha rafforzato l’ipotesi investigativa relativa all’attività di spaccio.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno sequestrato anche una somma di denaro pari a 4.400 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Il denaro, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, potrebbe essere riconducibile all’attività di vendita della sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni il trentatreenne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà invece trasmessa al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per gli accertamenti di laboratorio.

👁 Articolo letto 195 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.