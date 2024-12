Inaugurato a Messina un nuovo Hub di Innovazione per il Sud

Un nuovo Hub di Innovazione è stato inaugurato nel cuore di Messina, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di progetti innovativi e formativi per giovani e imprese locali. Questo centro nasce dalla collaborazione tra Foresight Consulting, società di consulenza manageriale, ed ELIS, ente formativo noto a livello nazionale. La struttura intende contrastare la fuga di talenti dal Mezzogiorno, offrendo opportunità di crescita e valorizzazione del territorio.

Durante l’inaugurazione, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti “un’opportunità concreta per dimostrare che grandi progetti possono nascere anche in città come la nostra”. La presenza di partner strategici, quali il C.O.T. – Cure Ortopediche Traumatologiche s.p.a., ERFO s.p.a., e l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR, ha reso possibile il consolidamento di un ecosistema già operativo nel miglioramento di servizi sanitari e nella promozione della ricerca.

Flavio Corpina, CEO di Foresight Consulting, ha sottolineato l’importanza di un approccio che miri a trasformare le sfide in opportunità, coinvolgendo aziende, istituzioni e comunità. “Siamo convinti che il territorio possieda un enorme potenziale inespresso”, ha dichiarato, illustrando l’impegno del gruppo nello sviluppo di progetti innovativi.

Anche Marco Ferlazzo, CEO di C.O.T. e Presidente del Mediterranean Health Innovation Hub, ha ribadito il sostegno al progetto, sottolineando l’importanza di creare ambienti capaci di attrarre talenti e favorire la crescita professionale. Pietro Cum, CEO di ELIS, ha invece evidenziato come Messina rappresenti un punto strategico per l’espansione delle attività formative dell’ente, che solo nell’ultimo anno ha coinvolto oltre 50 giovani in corsi ITS.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di sviluppo del Sud, che mira a creare un futuro di crescita sostenibile per le nuove generazioni.

