Incendi, Sicilia sotto assedio: roghi attribuiti a cause dolose

Tra giovedì 24 e la mattina di sabato 26 luglio la Sicilia è stata interessata da un’ondata di incendi che ha fatto registrare 380 focolai, in gran parte attribuiti a piromani. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha spiegato di aver monitorato “in costante collegamento” l’evolversi delle operazioni con Tea Di Trapani, comandante del Corpo forestale regionale, e Salvo Cocina, responsabile della Protezione civile, anch’egli in contatto con il direttore regionale dei vigili del fuoco. “Sono rimasto molto colpito dalle immagini della devastazione”, ha aggiunto, riferendosi alle aree del Trapanese dalle quali numerose famiglie sono state evacuate per precauzione.

Le zone maggiormente colpite includono Niscemi (Caltanissetta), Monte Cofano, Custonaci, Makari e San Vito Lo Capo nel Trapanese, la Riserva dello Zingaro, Piana degli Albanesi (Palermo), l’Ennese, Biancavilla (Catania) e l’area metropolitana di Messina. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato centinaia di mezzi a terra e migliaia di operatori: vigili del fuoco, squadre antincendio, personale della Protezione civile e volontari. In supporto sono intervenuti dieci elicotteri forestali, un S64 dei vigili del fuoco, due aerei pesanti nazionali e tre Canadair, incluso un velivolo proveniente dalla Calabria.

Schifani ha sottolineato che la Regione ha “rafforzato l’apparato antincendio” con l’apertura a giugno della Sala operativa unificata regionale a Palermo, convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e intensi pattugliamenti volontari. “È una lotta corale che coinvolge tutti”, ha detto, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente ogni focolaio e ogni comportamento sospetto. L’assessore al Territorio, Giusi Savarino, ha confermato l’estensione delle intese con i vigili del fuoco e l’attivazione della centrale unificata, chiedendo ai residenti di segnalare al 1515 “ogni principio di incendio”.

