Anniversario Capaci, Schifani: necessario fronte comune contro la mafia

Anniversario di Capaci:

Schifani ribadisce la necessità di un fronte comune contro la mafia.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha elogiato l’apertura del museo della memoria delle vittime e del contrasto alla mafia, considerandola una lodevole iniziativa promossa dalla professoressa Falcone e dal sindaco. La Regione si impegna a garantire il pieno funzionamento del museo, affinché sia aperto per le visite e le riflessioni durante tutto l’anno, non solo nelle date commemorative degli eccidi dei giudici Falcone e Borsellino. Le dichiarazioni di Schifani sono state pronunciate in occasione del 31º anniversario della strage di Capaci, durante le cerimonie che si sono svolte a Palermo, tra Palazzo Jung e l’area esterna dell’aula bunker dell’Ucciardone.

Il governatore ha sottolineato che la lotta alla mafia richiede unità, sia tra le forze politiche e sociali, che tra i volontari e i giovani. Quest’ultimi, particolarmente presenti durante l’evento, hanno portato un cambiamento generazionale nell’approccio consapevole nei confronti della mafia, riconoscendo la sua natura malefica e l’importanza di contrastarla promuovendo la crescita delle coscienze. Schifani ha annunciato che il progetto del museo sarà presentato al Parlamento siciliano, affinché tutte le formazioni politiche possano esprimere il proprio punto di vista e condividere la responsabilità di contrastare la mafia. Ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità politica nel contrasto alla mafia, senza eccezioni o esitazioni. Il governo regionale si impegnerà a fare la sua parte, confidando che tutti i partiti politici risponderanno all’appello.

