Calci, pugni e schiaffi alla moglie, arrestato 34enne a Catania

Un uomo di 34 anni, originario di Catania e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver aggredito violentemente la moglie di 31 anni. L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì scorso, all’interno di un’attività commerciale, dove la donna è stata colpita ripetutamente con calci, pugni e schiaffi fino a cadere a terra priva di sensi.

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Catania tramite una telefonata della stessa vittima, interrotta mentre l’aggressore era ancora presente sul posto. Gli agenti, giunti rapidamente, hanno trovato la donna in condizioni gravi, con il volto tumefatto e una ferita alla testa. Dopo i primi soccorsi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato fratture nasali e un trauma cranico, prescrivendole 45 giorni di prognosi e mantenendo riservata la valutazione sul decorso clinico.

In un primo momento la vittima ha dichiarato di essere caduta accidentalmente, ma successivamente, grazie all’intervento di una poliziotta, ha raccontato l’aggressione subita. Le immagini di videosorveglianza acquisite dagli agenti hanno confermato la ricostruzione, mostrando il 34enne mentre la trascinava per i capelli e la colpiva ripetutamente anche nelle zone recentemente operate.

L’uomo, dopo essersi allontanato, si è nascosto nell’abitazione della madre, dove è stato rintracciato e arrestato. Secondo le testimonianze raccolte, episodi di violenza si sarebbero verificati anche in passato, ma la donna non aveva mai sporto denuncia. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

