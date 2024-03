Iscrizioni aperte alla 66a edizione della Cronoscalata Monte Erice

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 66a edizione della prestigiosa Cronoscalata Monte Erice, evento inaugurale del nuovo Campionato Supersalita. L’organizzazione è a cura dell’Automobile Club Trapani e le date previste sono dal 26 al 28 aprile. Le fasi di verifica si svolgeranno a Trapani, mentre la gara avrà luogo tra Valderice, punto di partenza delle vetture, ed Erice, dove sarà collocato il traguardo.

In vista di questa importante manifestazione, l’AC Trapani ha stretto collaborazioni con le principali compagnie di navigazione al fine di agevolare gli spostamenti dei piloti provenienti da diverse regioni italiane. Le tariffe agevolate saranno garantite da “Grimaldi Lines” (per le tratte Napoli – Palermo e Livorno – Palermo) e da “Moby Tirrenia” (per il collegamento Napoli – Palermo).

Il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino, ha sottolineato l’importanza di tali accordi, affermando: “Avere confermato questi accordi con le compagnie di navigazione è un passaggio importante. Venire incontro alle esigenze dei piloti e dei loro staff è, per noi, una priorità. I piloti sono i veri protagonisti di questa cronoscalata, il cuore pulsante che nel corso degli anni ha contribuito a far crescere e consolidare l’importanza della Monte Erice, inserendola tra le grandi gare nazionali. Siamo pronti ad accoglierli anche quest’anno, in occasione del 70° anniversario del primo via”.

