Grave incidente ad Alcara Li Fusi, una vittima e un ferito grave

Una jeep è uscita di strada durante la notte ad Alcara Li Fusi, precipitando nella zona del Borgo rurale Stella. L’incidente, avvenuto per ragioni ancora in fase di accertamento, ha provocato la morte di un giovane e il grave ferimento di un altro. Entrambi i coinvolti nell’incidente risultano essere di San Marco d’Alunzio, un comune limitrofo, e non di Alcara Li Fusi.

I soccorsi si sono attivati tempestivamente. Sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, coordinando le operazioni di emergenza. Per il recupero del ferito è stato impiegato l’elicottero “Drago 142” dei Vigili del Fuoco, che ha sollevato il giovane infortunato e lo ha trasportato al campo sportivo di Alcara Li Fusi, dove è stato preso in carico dai sanitari del 118 e successivamente trasferito in ospedale tramite elisoccorso.

Il sindaco di Alcara Li Fusi, Ettore Dottore, è stato informato dell’accaduto e si è recato sul posto alle prime luci dell’alba. Intanto, le operazioni di recupero del corpo della vittima deceduta sono ancora in corso, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco e degli altri soccorritori.

