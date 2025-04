La chef messinese Andreacchio vince l’Arcimboldo d’Oro 2025

Carlotta Andreacchio, chef messinese, ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Arcimboldo d’Oro, entrando nella Guida del magazine online con due pennelli. Il premio, che ogni anno celebra i protagonisti del gusto, è stato assegnato il 28 aprile a Lettere, in provincia di Napoli, durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del settore. Carlotta Andreacchio, titolare del ristorante La Trattoria del Marinaio a Galati Marina, ha espresso la sua gratitudine per il premio ricevuto, definendolo un “riconoscimento straordinario” che rappresenta il frutto di anni di impegno e sacrifici. La chef, visibilmente emozionata, ha sottolineato quanto questo riconoscimento fosse importante per lei, confermando l’intensità del suo impegno quotidiano nel lavoro e nella cucina.

La sua carriera non si limita solo alla gestione del ristorante: Carlotta Andreacchio è anche docente al Cirs di Messina, membro del direttivo dell’Associazione provinciale cuochi Messina e delegata per Messina del comparto Lady chef della Federazione Italiana Cuochi. Nel ritirare il premio, ha voluto dedicare il riconoscimento alla famiglia e ai collaboratori, che considera fondamentali nel suo percorso professionale. “Questo risultato mi spinge a guardare avanti con ancora più determinazione”, ha dichiarato.

Accanto a Carlotta Andreacchio, Giuseppe Arena, maestro gelatiere di Messina, ha ricevuto una riconferma con il massimo dei riconoscimenti, i tre pennelli, e l’Arcimboldo d’Oro, esprimendo anche lui soddisfazione per il premio, che celebra la passione che ogni giorno dedica al suo lavoro.

