UniMe Sustainability Day, promozione cultura di sviluppo sostenibile

La settima edizione di “UniMe Sustainability Day” si è svolta presso il Plesso Centrale dell’Università di Messina, registrando la partecipazione di oltre mille persone tra seminari e attività divulgative. L’iniziativa, organizzata dall’ateneo in collaborazione con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), si inserisce nel Festival dello Sviluppo Sostenibile e si è tenuta parallelamente a “Messina 2030”, progetto promosso dal Comune di Messina nell’ambito dell’iniziativa “SostenibilMEnte”, la cui conclusione è prevista per il 19 maggio.

L’evento è stato inaugurato dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, che ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura orientata alla sostenibilità. Sono intervenute la prof.ssa Salomone, Delegata alla Sostenibilità di Ateneo, e la prof.ssa Cinzia Ingratoci, Delegata alla Promozione e sviluppo dell’Offerta formativa sul Territorio, che ha moderato i lavori. Da remoto hanno partecipato la dott.ssa Claudia Girotti, Responsabile Indagine Condizione occupazionale di AlmaLaurea, e la dott.ssa Rosalba Chirieleison, consulente AlmaLaurea srl.

Durante la mattinata si sono succedute le testimonianze di giovani laureati impegnati professionalmente in ambito sostenibile: Davide Savasta di Amtivo Group, Giuseppe Zaffino fondatore di Ambiente Lab, Chiara Caracciolo del Consorzio ELIS e Roberta Curcio dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina.

La Rettrice ha dichiarato: «L’Università non è importante solo per acquisire conoscenze tecniche, ma anche per riflettere su temi che possono migliorare il futuro. UniMe crede fortemente nello sviluppo sostenibile e collabora con le Scuole per diffondere buone pratiche».

La prof.ssa Salomone ha evidenziato il coinvolgimento dell’intera comunità accademica e della cittadinanza in attività didattiche e di ricerca sul tema, auspicando una crescente sensibilizzazione. Nel corso dell’incontro è stata ricordata la prof.ssa Angela Mezzasalma, recentemente scomparsa, che ha dedicato la propria attività all’orientamento dei giovani.

Le iniziative si sono articolate intorno a cinque aree tematiche: Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute, con oltre cinquanta interventi di esperti e momenti di confronto aperti a studenti, istituzioni e professionisti. Le attività si sono svolte nelle aule dei Dipartimenti e nell’Atrio del Rettorato, coinvolgendo studenti universitari e delle scuole superiori della città.

