Blitz dei Carabinieri, sequestrati Hashish, Crack e Marijuana

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno condotto un’estesa operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso l’impiego coordinato di diverse pattuglie distribuite nell’area di competenza territoriale. L’attività si è concretizzata in numerosi controlli e perquisizioni, culminando con l’arresto di un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, e con la denuncia di un secondo soggetto. Entrambi sono stati ritenuti responsabili del reato di detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio.

L’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Messina Giostra durante un controllo presso l’abitazione del ventitreenne, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe cercato di disfarsi di oltre otto grammi di cocaina e crack, già suddivisi in dosi, lanciandoli dalla finestra insieme a 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Gli oggetti sono stati recuperati e sequestrati dai Carabinieri appostati nei pressi dell’abitazione. L’indagato è stato quindi arrestato e ricollocato ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Camaro hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro giovane, rinvenendo oltre 15 grammi di marijuana in dosi pronte alla vendita. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Durante il medesimo servizio, sette individui di età compresa tra i 21 e i 36 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina in qualità di assuntori, poiché trovati in possesso di oltre 30 grammi complessivi di marijuana, hashish e crack. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

