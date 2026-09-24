Cardiologia Interventistica, nuova procedura al Policlinico di Messina

Un intervento mininvasivo combinato sulla valvola mitrale e sull’auricola sinistra è stato eseguito per la prima volta nella provincia di Messina presso la UOSD di Cardiologia Interventistica dell’AOU G. Martino, diretta dal professor Antonio Micari.

Il paziente, affetto da insufficienza mitralica severa secondaria a disfunzione ventricolare post-ischemica e insufficienza renale cronica avanzata, non poteva essere sottoposto a un intervento cardiochirurgico a causa dell’elevato rischio. Dopo la valutazione multidisciplinare dell’Heart-Team, condotta attraverso la collaborazione tra la Cardiologia Interventistica del Policlinico G. Martino e la Cardiochirurgia dell’Ospedale Papardo, è stato quindi deciso di procedere con il trattamento combinato.

L’équipe ha effettuato la riparazione percutanea della valvola mitrale mediante tecnica TEER, con l’impianto di due dispositivi MitraClip G5, associandola alla chiusura percutanea dell’auricola sinistra. La procedura è stata eseguita dal professor Antonio Micari e dal dottor Giampiero Vizzari, con il supporto dell’UOC Servizio di Anestesia diretta dalla professoressa Anna Teresa Mazzeo.

«La riparazione mitralica transcatetere mediante MitraClip – ha spiegato Micari – permette di trattare forme significative di insufficienza mitralica» nei pazienti per i quali la chirurgia a cuore aperto comporta rischi elevati. La chiusura dell’auricola sinistra, ha aggiunto, può essere utilizzata per prevenire eventi cardioembolici in presenza di fibrillazione atriale quando la terapia anticoagulante a lungo termine risulta controindicata o difficilmente praticabile.

Il percorso assistenziale ha coinvolto anche l’UOC UTIC diretta dal professor Gianluca Di Bella. L’intervento è riuscito e il paziente, dopo alcuni giorni di regolare decorso, è stato dimesso.

«L’azienda in questi anni ha investito per ampliare le possibilità di trattamento», ha dichiarato il direttore amministrativo dell’AOU G. Martino, Elvira Amata, richiamando il percorso sviluppato dalla Cardiologia Interventistica nella gestione dei pazienti complessi.

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