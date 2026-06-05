Fondo Fucile, sette condanne nel processo sui falsi tamponi Covid

Si è concluso con sette condanne e quattro assoluzioni il procedimento scaturito da uno dei filoni dell’indagine che aveva portato alla luce un’attività di spaccio nel quartiere Fondo Fucile di Messina. Il processo riguardava, in particolare, alcune contestazioni legate all’utilizzo di certificazioni Covid-19 ritenute false e all’ipotizzata appropriazione di materiale sanitario da parte di operatori del settore sanitario.

La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Messina, presieduto da Maria Eugenia Grimaldi. Tra i condannati figurano Michael Soldino, destinatario di una pena di sei anni di reclusione, e Umberto Suraci, condannato a due anni e quattro mesi. Due anni di reclusione, con sospensione della pena, non menzione e riconoscimento delle attenuanti generiche, sono stati inflitti a Damiano Cosimo Spagnolo, Francesca Galli, Erika Spagnolo, Giuseppe Spagnolo ed Emanuele Milazzo.

Secondo l’impostazione accusatoria, Soldino e Suraci erano coinvolti in episodi relativi al traffico di sostanze stupefacenti. Agli altri cinque imputati veniva invece contestata la falsità materiale per avere utilizzato certificati attestanti l’esecuzione di tamponi Covid-19 con esito negativo che, secondo le indagini, non sarebbero mai stati effettuati.

Assoluzione piena, con la formula “perché il fatto non sussiste”, per Fabio Venuti, Antonino Andreacchio, Alessandro Coco e Giuseppe Greco. I quattro, operatori del 118 e infermieri, erano accusati di peculato per la presunta sottrazione di presidi sanitari. Nel corso del dibattimento, tuttavia, tali contestazioni non hanno trovato conferma.

Le indagini, coordinate dalle sostitute procuratrici Antonella Fradà e Annamaria Arena e condotte dalla Squadra Mobile, avevano portato a un’operazione di polizia culminata con l’arresto di 26 persone. Complessivamente gli indagati risultarono 32. Nel corso dell’udienza preliminare davanti alla gup Arianna Raffa, il procedimento venne suddiviso in due distinti tronconi processuali, tra rito abbreviato e giudizio ordinario.

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