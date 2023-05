Sicilia, 16 milioni di euro alle Asp per i disabili gravissimi

L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato quasi 16 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di aprile 2023. Il contributo, pari a 15.774.101 euro, sarà ripartito alle nove Asp dell’isola in base alle richieste pervenute al dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali e tiene conto dei soggetti disabili gravissimi presenti sul territorio, un totale di 13.030 persone censite al 30 aprile 2023.

Si tratta di una decisione importante per garantire il sostegno ai disabili gravissimi e alle loro famiglie, che hanno bisogno di supporto economico per far fronte alle spese quotidiane e ai costi legati alle loro esigenze speciali. La Regione Siciliana, attraverso il “Fondo regionale per la disabilità”, si impegna così a sostenere i disabili più fragili e a promuovere politiche sociali attente alle loro esigenze.

