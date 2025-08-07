Arrestato a Oliveri 39enne argentino ricercato per truffa internazionale

Nella notte del 5 agosto, la Polizia di Stato di Patti ha localizzato e arrestato un cittadino argentino di 39 anni, destinatario di un «Mandato di Arresto Internazionale» emesso dall’Autorità Giudiziaria di Goya, provincia di Corrientes, con l’accusa di truffa. L’indagine, coordinata dall’Interpol, ha accertato che l’uomo aveva convinto la vittima a trasferire 4,3 milioni di pesos argentini tramite bonifico, trasferendo poi le somme su un conto a lui intestato senza consegnare quanto promesso.

Gli agenti del Commissariato di Patti hanno rintracciato il ricercato all’interno di un’abitazione nel centro di Oliveri (ME). Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione della Corte d’Appello di Messina e della Procura Generale presso la stessa corte.

Durante i controlli successivi, è emerso che l’extracomunitario si era trattenuto sul territorio nazionale oltre il termine consentito dalla normativa vigente, «in violazione del Testo Unico Immigrazione», presumibilmente per sottrarsi all’esecuzione del mandato di cattura. Per questo ulteriore profilo di illecito, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

