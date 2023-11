Approvato il finanziamento per il cineteatro comunale di Brolo

La Giunta Regionale ha approvato il finanziamento per il completamento del cineteatro comunale di Brolo. Il Sindaco Giuseppe Laccoto ha accolto con soddisfazione questa decisione, che consentirà di trasformare il cinema comunale in un moderno cineteatro. Il finanziamento ammonta a 342.190,67 euro.

Il cineteatro sarà una struttura innovativa e multifunzionale, destinata a diventare un punto di riferimento culturale per un pubblico di tutte le età. Offrirà una vasta gamma di attività culturali, tra cui musica, cinema, arti performative, incontri e formazione. Sarà in grado di ospitare eventi di diversa portata, da corsi per giovani artisti a grandi spettacoli teatrali e di cabaret.

Il Sindaco Laccoto ha ringraziato il Presidente della Regione Schifani, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Aricò e l’intero Governo Regionale per il loro impegno e sensibilità verso questo progetto. Ha sottolineato l’importanza di dotare Brolo di strutture che favoriscano l’aggregazione sociale e il turismo. – Foto di repertorio.

