Ars impegna Schifani a salvare la cardiochirurgia di Taormina

La VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha manifestato l’intenzione di salvaguardare il servizio di cardiochirurgia pediatrica presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina. Oggi la Commissione Salute ha esaminato una risoluzione a prima firma del capogruppo M5S Antonio De Luca, con l’obiettivo di impegnare il governo Schifani a mantenere operativo il reparto e a garantire complessivamente 18 posti letto – di cui otto dedicati alla cardiochirurgia pediatrica, sei alla terapia intensiva e quattro alla rianimazione.

Il documento prevede inoltre l’inclusione di due centri specialistici di cardiochirurgia pediatrica, uno a Palermo e uno a Taormina, nella nuova rete ospedaliera regionale e la proroga della convenzione già in essere con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù per assicurare la continuità dell’attività. La risoluzione, depositata oggi, porta le firme di tutti i gruppi consiliari: oltre a De Luca e al collega M5S Gilistro, aderiscono Galluzzo e Zitelli (FdI), Pace (DC), Leanza e Burtone (PD), Lombardo (MPA) e D’Agostino (FI).

“Quella di Taormina – afferma Antonio De Luca – è un’eccellenza nel servizio sanitario siciliano e rappresenta un punto di riferimento per numerose famiglie meridionali. Date le performance registrate – tassi di occupazione, numero e complessità degli interventi – non può essere esclusa dal decreto Balduzzi: è l’unica struttura in Sicilia capace di raggiungere gli standard di un reparto altamente specializzato”. De Luca sottolinea inoltre che “le caratteristiche orografiche dell’isola richiedono la presenza di due poli di cardiochirurgia pediatrica” e che mettere in discussione il reparto sarebbe “una scelta suicida”.

