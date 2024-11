San Giorgio, RFI richiede i “Limitatori di Sagoma” per la sicurezza del ponte

La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di Palermo ci ha fornito nuovi aggiornamenti sulla situazione del ponte ferroviario di San Giorgio. In una recente comunicazione, RFI ha riferito che “la segnaletica risulta installata” e che sono stati intrapresi ulteriori passi per garantire la sicurezza della struttura. RFI ha infatti richiesto al Comune e alla Provincia, gestori della viabilità, di provvedere all’installazione di “Portali Limitatori di Sagoma” (come nell’immagine DI ESEMPIO) su entrambi i lati del ponte, una misura essenziale per ridurre i rischi legati alla circolazione di mezzi con dimensioni superiori ai limiti previsti.

La presenza di adeguata segnaletica e di Portali Limitatori dovrebbe aiutare a prevenire incidenti e danni infrastrutturali, soprattutto in un momento in cui il traffico di mezzi pesanti ha subito un incremento. Tale aumento è dovuto anche alla chiusura notturna dell’autostrada A20 nel tratto Patti-Brolo, una circostanza che costringe numerosi veicoli pesanti a deviare verso il tratto stradale che attraversa il ponte ferroviario di San Giorgio.

Questo incremento di transito rappresenta una sfida ulteriore per la struttura e per le misure di sicurezza attuate.

RFI ha inoltre annunciato che la visita tecnica all’infrastruttura è stata programmata per il mese di novembre. Tale ispezione sarà fondamentale per verificare lo stato di sicurezza del ponte e definire eventuali interventi di manutenzione o ulteriori misure di controllo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁