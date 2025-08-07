VII edizione di Ca’Food 2025: gusti e arte a San Piero Patti il 16 agosto

A San Piero Patti è ufficialmente in programma, per sabato 16 agosto 2025, la settima edizione di Ca’Food – Lo Street Food Sampietrino. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ca’Sud, nacque nel 2017 quando in Sicilia i festival enogastronomici di strada erano ancora una novità. «L’obiettivo era valorizzare prodotti locali e coinvolgere la comunità» spiegano gli organizzatori, sottolineando che già nelle prime edizioni si percepì il potenziale di un evento in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto.

Dalla terza edizione il passaparola ha richiamato migliaia di visitatori nei borghi dei Nebrodi, fino al record di 12.000 presenze in una sola serata nel 2022. Nel 2024, nonostante uno spostamento obbligato della data, le serate hanno registrato oltre 7.000 partecipanti. La formula resta inalterata: un percorso gastronomico diffuso, musica e installazioni artistiche lungo le vie del paese, con un coinvolgimento diretto dei residenti.

Per l’edizione 2025 sono previsti quindici punti ristoro, di cui dieci gestiti da operatori locali e cinque affidati a ospiti specializzati in street food d’autore. L’offerta include due postazioni dedicate alla birra artigianale e una cantina riservata ai vini del territorio. «Ca’Food non è solo un momento di consumo, ma un’occasione di incontro culturale e creativa», affermano gli ideatori.

La manifestazione intende consolidare il connubio tra sapori tradizionali e innovazione, confermando la propria identità come evento simbolo dell’estate nebroidea.

